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Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 256,6 млн

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 256 691 704, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 140 512 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 47 660 379 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 770 691.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 499 925. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 465 349 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 003 317 заболевших, из них умерли 612 370 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 661,4. В США на 1 млн жителей скончался 2371 человек, в Индии - 333, Бразилии - 2853.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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