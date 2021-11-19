Исследования выявили повышение риска мертворождения у беременных, заразившихся COVID-19

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - У женщин, перенесших коронавирус во время беременности, повышается риск мертворождения, пишет в пятницу издание The Hill со ссылкой на исследование, проведенного по заказу Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

По мнению ученых, такие результаты исследования являются сильным аргументом в пользу вакцинации беременных от COVID-19.

"Применение научно подтвержденных методов профилактики COVID-19, включая вакцинацию до или во время беременности, имеет решающее значение для снижения влияния COVID-19 на мертворождение", - говорится в отчете.

Согласно исследованию, в США 1,26% родов в период с марта 2020 года по сентябрь 2021 года среди женщин, инфицированных во время беременности COVID-19, обернулись мертворождением.

В то же время среди неинфицированных женщин этот показатель достиг всего 0,65%.

По состоянию на сентябрь, около 97% беременных, госпитализированных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в этом году, были не вакцинированы против инфекции.

Согласно статистике, около 30% беременных женщин в США привиты от коронавируса.