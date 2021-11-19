Эксперт заявил, что надувание шариков может помешать COVID-реабилитации

Негативный эффект в данном случае могут оказать и некоторые упражнения йоги

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Некоторые виды дыхательных упражнений в период реабилитации после перенесенного коронавируса лучше исключить, сообщил профессор Кембриджского университета, председатель Общества врачей-реабилитологов Санкт-Петербурга Виталий Ковальчук.

"К сожалению, я до сих пор слышу ошибочные рекомендации от специалистов по надуванию резиновых игрушек, мячиков, выдуванию воздуха через трубочку в воду. Эти упражнения должны быть исключены из практики реабилитации пациентов, перенесших ковидную пневмонию", - сказал Ковальчук в ходе X междисциплинарного медицинского конгресса Приволжского федерального округа "Эффективное здравоохранение - залог здоровья общества" в Перми.

По его словам, такие упражнения могут приводить к резкому и сильному повышению внутрилегочного давления с негативными последствиями. В частности, речь идет о повреждении легочной ткани, что в свою очередь может увеличить риск кровоизлияний, тромбообразования, распространения инфекционного процесса и иные нежелательные ситуации.

Также, по его словам, рекомендуется исключить во время реабилитации различные практики йоги. Так, например, одна из них, несмотря на эффективную вентиляцию всех отделов легких, на выдохе может их повредить с аналогичными упомянутыми последствиями.

Также, по словам врача, резкие перепады давления в грудном отделе могут привести к усугублению патологических изменений легочной ткани.