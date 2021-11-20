В Белоруссии установили более ста потерпевших от действий польских силовиков на границе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Установлены 109 потерпевших от действий польских силовиков на границе, заявил в субботу начальник отдела управления Следственного комитета по Гродненской области Белоруссии Игорь Черняк.

Как рассказал Черняк, которого цитирует издание "СБ. Беларусь сегодня", "к настоящему времени однозначно установлены и подтверждены экспертным путем факты применения польской стороной в отношении беженцев водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат, химических веществ".

По его словам, среди потерпевших 22 женщины и 15 детей.

Черняк, говоря о характере травм, уточнил, что речь в основном идет о жжении в глазах, боли в горле, грудной клетке, головокружении, тошноте.

В СК добавили, что только в Гродненской области осуществляется уголовное производство по пяти фактам насилия польской и литовской сторонами в отношении беженцев. В двух случаях в результате непринятия мер по оказанию им помощи наступила гибель людей.

В субботу СМИ сообщили, что пограничники Польши накануне наблюдали меньшее число попыток нелегальных мигрантов прорваться в страну из Белоруссии, чем ранее на этой неделе.