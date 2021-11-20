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В Новой Москве нетрезвый водитель "Газели" сбил мать с двумя детьми

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Московские следователи выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Новой Москве, в котором погиб малолетний ребенок, сообщила официальный представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По данным следствия, в субботу вечером в деревне Николо-Хованское водитель "Газели" сбил двух женщин и двух детей, один из которых находился в коляске. В результате один ребенок погиб на месте, две женщины и второй ребенок госпитализированы.

"Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила Иванова.

По ее словам, водитель задержан, готовятся документы для назначения автотехнической судебной экспертизы.

Со своей стороны представитель прокуратуры Москвы сообщила, что водитель "Газели" был нетрезв.

На территории деревни Николо-Хованской поселения Сосенское водитель автомобиля "Газель" совершил наезд на мать и двух детей - мальчика 2 лет и 9-месячного мальчика, который находился в коляске. Младенец скончался на месте происшествия.

"По предварительной информации, 34-летний водитель "Газели" в момент ДТП находился в состоянии опьянения", - сказала Нефедова.

По ее словам, ход и результаты возбужденного уголовного дела поставлены на контроль в столичной прокуратуре.

Новая Москва

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