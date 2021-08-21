Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca
Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посол Федеративной республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую сумму примерно 6 млн евро.

"Посол Анка Фельдгузен передала сегодня (21 августа) 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко. Стоимость этих доз составляет примерно 6 млн евро. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM)", - сказано в пресс-релизе посольства, обнародованном в субботу вечером.

Передача состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев. Подчеркивается, что Канцлер Меркель ранее пообещала эти дозы вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с коронавирусной пандемией.

"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. Германия оказывает поддержку в борьбе с пандемией общим объемом 2,2 млрд евро, большая часть этой суммы предоставляется для глобальной инициативы COVAX", - сказано в документе.

Ранее компания AstraZeneca и Оксфордский университет приступили к разработке модифицированной вакцины от COVID-19 - для борьбы против штамма "бета", зародившегося в ЮАР. В ходе испытаний планируется проверить, как подобная вакцина действует на уже вакцинированных от коронавируса людей, а также на тех, кто еще не прививался. Участвуют в испытаниях жители Великобритании, ЮАР, Бразилии, Польши.

Хроника 09 января 2020 года – 21 августа 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Германия Украина AstraZeneca

Новости по теме

Новости

Греция завершила строительство заграждений на границе с Турцией

Дипломаты выяснят ситуацию с приплывшим за убежищем в Японию жителем Кунашира

Что случилось этой ночью: суббота, 21 августа

Байден и Пентагон разошлись во мнениях о присутствии "Аль-Каиды" в Афганистане

Байден и Пентагон разошлись во мнениях о присутствии "Аль-Каиды" в Афганистане

Посол Антонов заявил о надуманном предлоге для новых санкций США против РФ

Посол Антонов заявил о надуманном предлоге для новых санкций США против РФ
Навальный попал в больницу

США введут санкции против России, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием

США введут санкции против России, связанные с ядерной сферой и огнестрельным оружием

Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

США расширят санкционный список в связи с "Северным потоком 2"

США расширят санкционный список в связи с "Северным потоком 2"
Навальный попал в больницу

Под санкции США за Навального попали девять человек и две организации

60% инвесторов поколения Z в США признались в совершении сделок пьяными

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');