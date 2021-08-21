Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Посол Федеративной республики Германия в Киеве Анка Фельдгузен в субботу передала министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко как срочную помощь в борьбе с пандемией 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca на общую сумму примерно 6 млн евро.

"Посол Анка Фельдгузен передала сегодня (21 августа) 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca министру здравоохранения Украины Виктору Ляшко. Стоимость этих доз составляет примерно 6 млн евро. Транспортные расходы были покрыты в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM)", - сказано в пресс-релизе посольства, обнародованном в субботу вечером.

Передача состоялась накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев. Подчеркивается, что Канцлер Меркель ранее пообещала эти дозы вакцины президенту Украины Владимиру Зеленскому как срочную помощь в борьбе с коронавирусной пандемией.

"С начала пандемии Германия солидарно стоит бок о бок с Украиной и предоставила ей аппараты искусственной вентиляции легких, маски и медицинское оборудование общей стоимостью 76 млн евро. Германия оказывает поддержку в борьбе с пандемией общим объемом 2,2 млрд евро, большая часть этой суммы предоставляется для глобальной инициативы COVAX", - сказано в документе.

Ранее компания AstraZeneca и Оксфордский университет приступили к разработке модифицированной вакцины от COVID-19 - для борьбы против штамма "бета", зародившегося в ЮАР. В ходе испытаний планируется проверить, как подобная вакцина действует на уже вакцинированных от коронавируса людей, а также на тех, кто еще не прививался. Участвуют в испытаниях жители Великобритании, ЮАР, Бразилии, Польши.