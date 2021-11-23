Что случилось этой ночью: вторник, 23 ноября

Расширение санкций США против "Северного потока 2", обещание "Молдовагаза" не допустить прекращения поставок газа из РФ, исследование Центром Гамалеи "Спутника V" на детях

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Госдеп США решил ввести санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком 2". Речь идет о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin. Еще одно судно, Blue Ship, отмечено госдепом в числе участвующих в работе над газопроводом, при этом санкции против него не вводятся.

- "Молдовагаз" пообещал не допустить прекращения "Газпромом" поставок. Председатель правления организации Вадим Чебан заявил, что она выполнит свои обязательства. Он подчеркнул, что проблема известна и правительству, и "Газпрому" и указал, что они будут работать над ее решением.

- Центр Гамалеи готов подать документы на исследование "Спутника V" на детях 6-11 лет. Глава организации Александр Гинцбург указал, что одобрение варианта вакцины "Спутник V" для использования у детей в возрасте от 17 до 12 лет позволит подать следующий готовый пакет документов, направленный на исследование препарата на группе детей младшего возраста.

- Павел Дуров в августе получил французское гражданство. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте правительства Франции. По данным ряда СМИ, у Дурова, помимо российского гражданства, также имеется гражданство Сент-Китса и Невиса.

- МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года. По итогам ее первого пересмотра фонд решил выделить стране второй транш в $699 млн. Совет директоров также одобрил перераспределение выплат по программе, более детальные данные о котором пока отсутствуют.