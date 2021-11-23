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МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года

МВФ продлил программу "stand by" для Украины до июня 2022 года
Фото: Samuel Corum/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) завершил первый пересмотр программы stand by (SBA) для Украины и по его итогам решил выделить стране второй транш $699 млн и продлить действие программы до июня 2022 года.

Такое решение совет директоров фонда принял на заседании в Вашингтоне в ночь на вторник, говорится в сообщении на сайте организации.

Согласно ему в рамках согласованных приоритетов политики украинские власти обязались вернуть налогово-бюджетную политику в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга, защищая при этом социально уязвимые слои населения, укрепляя управление доходами и снижая фискальные риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике.

Среди других обязательств Украины обеспечение независимости центрального банка и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню; обеспечение финансового здоровья банков, в том числе посредством надлежащего управления, с целью возобновления надежного банковского кредитования частному сектору, указывает МВФ.

Киев также пообещал борьбу с коррупцией и продвижение судебной реформы и снижение роли государства и корпоративных интересов в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики, добавил Фонд.

Он уточнил, что с учетом первого транша общие выплаты в рамках stand by составят примерно $2,8 млрд при общем объеме программы SDR2 млрд.

Совет директоров также одобрил перераспределение выплат по программе, более детальные данные о котором пока отсутствует, и запрос Киева на отказ от соблюдения критерия эффективности декабря 2020 года по гарантированному государством долгу в свете уже предпринятых корректирующих действий.

Экономическая программа Украины, поддерживаемая МВФ, направлена на то, чтобы помочь властям справиться с последствиями шока, вызванного COVID-19, поддержать восстановление экономики и продвинуться вперед в проведении важных структурных реформ для снижения основных факторов уязвимости.

Министерство финансов Украины в своем релизе сообщило, что полученные от МВФ средства будут направлены на обеспечение макроэкономической стабильности и использованы для финансирования дефицита бюджета.

МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре обзора выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей. Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств.

МВФ Украина

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