Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Спецпредставитель США по Афганистану приступит к консультациям с талибами

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст на следующей неделе начнет раунд консультаций с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил во вторник представитель Госдепа Нед Прайс.

"Могу подтвердить, что спецпредставитель по Афганистану Том Уэст на следующей неделе вернется в Доху (столица Катара - ИФ). Там он будет в течение двух недель проводить встречи с талибскими лидерами", - сказал он на брифинге.

Прайс пояснил, что на консультациях речь пойдет о темах, которые США считают важными для американской нацбезопасности: борьба против терроризма, гуманитарные вопросы, обеспечение свободы передвижения для американских граждан в Афганистане.

Хроника 18 июля – 23 ноября 2021 годаАфганистан во власти талибов
США Афганистан Нед Прайс Томас Уэст

Новости по теме

Новости

Премьер Грузии заявил об отсутствии прогресса в политическом диалоге с РФ

Премьер Грузии заявил об отсутствии прогресса в политическом диалоге с РФ

В Грузии спасатели обнаружили тело известного бизнесмена недалеко от Гудаури

Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу

Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу

Госдеп пообещал и дальше вводить санкции, связанные с "Северным потоком 2"

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

В Нидерландах COVID-пациентов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

В Нидерландах COVID-пациентов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

ЕС планирует запретить компаниям передавать самолеты в аренду "Белавиа"

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

МКС 25 ноября сблизится с фрагментом американской ракеты Falcon 9

МКС 25 ноября сблизится с фрагментом американской ракеты Falcon 9

Китай, Индия, Южная Корея и Британия вместе с США используют стратегические запасы нефти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });