Более 140 афганских пилотов покинули Таджикистан при помощи США

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В ночь на 10 ноября 143 афганских пилота при помощи США покинули Таджикистан, где они укрывались после прихода к власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), сообщают в среду таджикские СМИ.

Вместе с афганскими летчиками Таджикистан покинули несколько семей из Афганистана, в том числе журналисты.

По информации СМИ, накануне в посольстве США в Душанбе подтвердили намерение вывезти из Таджикистана в третью страну, а оттуда в США 191 афганца, в том числе пилотов. Сообщалось, что среди пилотов были две беременные женщины, которые находились под присмотром таджикских медиков.

Афганские пилоты покинули родину 15 августа после того, как талибы захватили столицу страны - Кабул.