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Представители ЕС и "Талибана" провели переговоры в Дохе

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Представители Европейского союза провели в минувшие выходные в катарской столице Дохе двухдневный диалог с членами движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ).

"Этот диалог не подразумевает признания ЕС временного правительства (Афганистана - ИФ), но является частью оперативного взаимодействия в интересах ЕС и афганского народа", - отмечается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Обе стороны выразили серьезную озабоченность ухудшением гуманитарной ситуации в Афганистане с приближением зимы, говорится в нем. Делегация ЕС заявила, что ЕС намерен продолжать оказывать гуманитарную помощь нуждающимся афганцам в соответствии с принципами гуманности, независимости, беспристрастности и нейтралитета.

"В то время как помощь ЕС Афганистану в целях развития остается приостановленной, делегация ЕС выразила готовность рассмотреть вопрос о существенной финансовой помощи для непосредственного блага афганского народа в дополнение к гуманитарной помощи. Такая помощь ("гуманитарная +"), направляемая исключительно через международные организации и НКО и с использованием наилучших возможных механизмов доставки, поможет обеспечить основные услуги (например, образование и здравоохранение) и поддержать средства к существованию населения", - заявляет ЕВС.

Афганская делегация заявила о своей приверженности верховенству права и добросовестному управлению, а ЕС призвал временное правительство предпринять "быстрые, значимые и конкретные шаги" к созданию инклюзивного правительства, которое представляло бы афганское общество.

Талибы подтвердили обещание обеспечить безопасный проезд иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну, и обратилась за помощью в поддержании работы аэропортов. Они подтвердили также приверженность всеобщей амнистии и обещали обеспечить ее на территории всей страны.

"На встрече афганская делегация подтвердила свою приверженность защите и уважению прав человека и основных свобод, включая права женщин, детей и представителей меньшинств, а также свободу слова и СМИ в соответствии с принципами ислама, - говорится в пресс-релизе. - Делегация ЕС приветствовала намерение афганской стороны обеспечить равный доступ к образованию для девочек и мальчиков на всех уровнях, а также право женщин работать в различных секторах и вносить свой вклад в экономику и развитие Афганистана".

В ответ на просьбу ЕС афганская делегация подтвердила обязательство Кабула не позволять использовать территорию Афганистана для размещения и финансирования лиц или групп, представляющих угрозу терроризма, принять решительные меры против таких групп внутри страны и привлекать к ответственности исполнителей и организаторов терактов.

Обе стороны выразили готовность продолжить диалог в Дохе.

Евросоюз Талибан

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