Что случилось этой ночью: среда, 24 ноября

Акции протеста в Турции и заявление премьер-министра Грузии о барьере в диалоге с РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Задержан гендиректор компании "Газпром газораспределение Краснодар". Собеседник агентства заявил, что Алексей Руднев подозревается в незаконном получении многомиллионной суммы денег. "Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

- Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели. Также вице-премьер Молдавии Андрей Спыну высказался за подписание нового договора с "Газпромом".

- В Анкаре и Стамбуле прошли акции протеста после обвала турецкой лиры. По данным телеканала Halk TV, участники демонстраций требовали отставки турецкого правительства и отстранения правящей Партии справедливости и развития.

- Премьер Грузии заявил об отсутствии прогресса в политическом диалоге с РФ. Главным барьером в отношениях, по мнению Ираклия Гарибашвили, является то, что РФ не уважает суверенитет и территориальную целостность республики. Также глава грузинского правительства считает, что для организации прямого политического контакта с Россией нужна хорошая подготовка.

- "Коммерсантъ" сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках. Общественная потребительская инициатива (ОПИ) заявила в письме к Росздравнадзору, что цены в некоторых регионах на фоне нехватки выросли на 5–10%, так как аптеки не подготовились к всплеску заболеваемости и росту сезонного спроса на лекарства.

- "Зенит" сыграл вничью с "Мальме" в Лиге чемпионов и выбыл в Лигу Европы.