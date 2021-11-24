"Коммерсантъ" сообщил о сезонном дефиците лекарств в российских аптеках

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Общественная потребительская инициатива (ОПИ) предупредила Росздравнадзор о сезонном дефиците препаратов от гриппа, простуды и COVID-19 в аптеках, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя ОПИ Олега Павлова надзорному ведомству.

Цены в некоторых регионах на фоне нехватки выросли на 5–10%, так как аптеки не подготовились к всплеску заболеваемости и росту сезонного спроса на лекарства, говорят в ОПИ. По данным организации, труднее всего ситуация обстоит в Татарстане, Красноярском крае, Волгоградской, Нижегородской и Новосибирской областях.

По словам председателя ОПИ Олега Павлова, нехватка лекарств "подогревает цены". Ситуация усугубляется тем, что 80% аптек, по его словам, свободно продают рецептурные препараты. В письме ОПИ просит Росздравнадзор принять меры по пресечению ситуации.

В то время как аптеки переадресуют вопросы к производителям лекарств, эксперты полагают, что ритейлерам просто невыгодно создавать запасы ЖНВЛП (низкомаржинальных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

В самом Росздравнадзоре на запрос "Ъ" не ответили.