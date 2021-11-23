Вице-премьер Молдавии высказался за подписание нового договора с "Газпромом"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил о необходимости подписания нового договора с "Газпромом", отметив, что эта тема обсуждалась с российской компанией.

"Мы договорились с "Газпромом" о продлении договора о поставках газа на пять лет. Не исключено, однако, что мы раньше придем к подписанию нового договора. Мы об этом говорили, "Газпром" также согласен с тем, что новый договор нужен", - сказал он во вторник в прямом эфире телеканала Publika. "И специалисты будут работать в этом направлении. Нынешний договор подписан в 2006 году, он продлевался 19 раз. Есть необходимость хорошо проработать и подписать новый договор", - подчеркнул Спыну.

Он считает, что на этот раз удалось провести успешные переговоры и продлить договор на хороших условиях.

Вице-премьер отметил, что у молдавских властей в этих переговорах были три основные задачи: добиться самой хорошей цены на газ в нынешних условиях, не допустить значительного роста тарифов для населения и экономических потребителей, обсуждать выгодные условия контракта и не допустить политических условий. "Мы выполнили эти задачи, и будем работать дальше", - сказал Спыну.

Он сообщил, что правительство разрабатывает поправки к закону о газе, которые будут направлены на то, чтобы не допустить подобных газовых кризисов.

"В частности, государство обяжет поставщика создать резервы газа. Такие возможности есть. И в летний период, когда газ дешевле, нужно делать запасы. Потому, что бывают разные непредвиденные ситуации - аварии, срыв поставок и т.д. Мы должны быть лучше подготовлены, чтобы не допустить кризисов", - заявил Спыну.

С 1 ноября вступил в силу пятилетний договор на поставку газа Молдавии, подписанный 29 октября в Санкт-Петербурге. Согласно договору, цена будет формироваться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.

Прежний контракт истек 30 сентября. В октябре Молдавия покупала газ по временному контракту на месяц по $790 за 1 тыс. кубометров. И при этом "Газпром" поставлял только 67% необходимого объема газа. Из-за его нехватки парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября. Это связано с нехваткой газа и падением давления в газопроводе. Для поддержания баланса в газопроводе Молдавия в конце октября покупала на международном рынке по 1-1,5 млн. кубометров газа в день.