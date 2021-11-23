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Задержан гендиректор компании "Газпром газораспределение Краснодар"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Обыски в краснодарских офисах "Газпрома" связаны с уголовным делом о коррупции, одним из фигурантов которого является гендиректор компании "Газпром газораспределение Краснодар" Алексей Руднев, он задержан, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Руднев подозревается в незаконном получении многомиллионной суммы денег", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил статьи Уголовного кодекса, по которой возбуждено дело, отметив, что Руднев задержан, решается вопрос о его доставке в Москву для допроса и предъявления обвинения.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее во вторник источник сообщил, что оперативники провели обыски в АО "Газпром газораспределение Краснодар" и ООО "Газпром Межрегионгаз Краснодар" в рамках расследования уголовного дела, которое ведет следственный комитет.

АО "Газпром газораспределение Краснодар" занимается транспортировкой природного газа в Краснодарском крае.

ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" - крупнейший в Краснодарском крае поставщик природного газа, входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100%-ная дочерняя компания ПАО "Газпром").

Газпром газораспределение Краснодар Алексей Руднев

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