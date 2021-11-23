Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну пообещал, что текущая задолженность компании "Молдовагаз" перед российским "Газпромом" будет погашена до конца недели.

Выступая во вторник вечером в прямом эфире на телеканале Publika, он напомнил, что во время действия режима чрезвычайного положения (22 октября - 20 ноября) госпредприятию Energocom было выделено из бюджета 1,7 млрд леев (почти $100 млн) на закупку газа из альтернативных источников. Из этой суммы около 300 млн леев (около $17 млн) были использованы для закупки недостающих объемов газа.

"Оставшиеся 1,4 млрд леев будут использованы для оплаты текущих расходов "Молдовагаза" за октябрь-ноябрь", - сказал Спыну.

Вице-премьер пояснил, что правительство не может эти деньги отдать в долг "Молдовагазу", так как компания является акционерным обществом, в котором правительство является миноритарным акционером.

"Данная сумма в 1,4 млрд леев (около $75 млн) будет перечислена государственной компании Energocom. После получения денег Energocom выкупит у "Молдовагаза" часть долга государственного предприятия Тermoelectrica (перед компаний "Молдовагаз" - ИФ) на ту же сумму. Energocom оплатит долг, а "Молдовагаз" рассчитается за поставки газа. Это позволит сократить долги "Termoelectrica" перед "Молдовагаз", так и решить проблему с текущими платежами за поставленный газ", - сказал Спыну.

Он подчеркнул, что для выделения денег из госбюджета нужно принять постановление парламента.

"Мы работаем в этом направлении с самого начала, после подписания контракта с "Газпромом". Но есть легальные процедуры, которые мы не можем нарушить. На это требуется время. На прошлой неделе парламент принял в первом чтении решение о выделении денег компании Energocom. Согласно закону, между первым и вторым чтением должно пройти 10 дней. В четверг будет семь дней, мы попросили в порядке исключение принять это решение в парламенте во втором чтении. В пятницу деньги будут перечислены, чтобы закрыть долг перед "Газпромом", - подчеркнул молдавский вице-премьер.

По его словам, госпредприятие Termoelectrica постепенно будет возвращать в бюджет долг.

"Мы помогаем государственной компании сократить свой долг перед "Молдовагаз", а "Молдовагаз", таким образом, помогаем погасить текущую задолженность перед "Газпромом". А деньги потом будут возвращены в бюджет. Мы рассчитываем, что "Termoelectrica" погасит этот долг в течение пяти лет", - заявил Спыну.

Ультиматум "Газпрома"

Накануне официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены" в случае, если не будет осуществлена оплата по текущим поставкам. Он сказал, что ""Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств", отметив, что очередной срок текущих платежей - 22 ноября.

Комментируя эту ситуацию, Спыну выразил сожаление в связи с ультимативными требованиями "Газпрома" о погашении текущей задолженности "Молдовагаз" перед "Газпромом". "Очень жаль, что возникла эта ситуация. Правительство взяло на себя обязательство оказать содействие в том, чтобы "Молдовагаз" решило проблему возникшего кассового разрыва в результате разницы цен импорта газа и тарифов для потребителей в октябре и ноябре. В "Газпроме" знали о том, что мы работаем над решением этой проблемы", - сказал вице-премьер.

По ловам Спыну, в минувший понедельник утром он разговаривал по телефону с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, рассказав о принимаемых мерах.

"Также в понедельник было заседание Наблюдательного совета "Молдовагаз". Единственной темой обсуждения была текущая задолженность "Молдовагаз" за октябрь и аванс за ноябрь. Мы сообщили представителям "Газпрома", которые также присутствовали на заседании, о том, что правительство выполнит свои обязательства и окажет помощь "Молдовагаз" для погашения текущего долга. Примерно через два часа "Молдовагаз" получила уведомление о необходимости выплаты долга в течение 48 часов. Такие действия у нас вызывают сожаления", - отметил вице-премьер.