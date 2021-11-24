Путин и глава Евросовета обсудили миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обстоятельно рассмотрен ряд актуальных международных проблем сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"При обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС - с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе разговора "подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах" президента Белоруссии Александра Лукашенко с и.о. немецкого канцлера Ангелой Меркель. В данном контексте Путин, как сообщили в Кремле, "отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции".

"Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии Острая фаза кризиса на белорусско-польской границе продолжается уже более двух недель в связи с попытками нескольких тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки проникнуть на территорию ЕС. Западные страны обвиняют Минск в использовании мигрантов в качестве инструмента "гибридной агрессии" и призывают РФ убедить Белоруссию остановить поток нелегалов в Европу.

Позднее Мишель сообщил в твиттере, что в телефонном разговоре также указал Путину на ответственность России за урегулирование конфликта в Донбассе.

"Я напомнил, что Россия несет ответственность за то, чтобы конфликт на востоке Украины был решен мирно", - написал Мишель.

Также, по словам главы Евросовета, в разговоре с Путным он затронул тему "заинтересованности ЕС в устойчивом мире между Арменией и Азербайджаном".

Глава Евросовета напомнил и о том, что Брюссель внимательно следит за российскими войсками, находящимися близ Украины.

"ЕС пристально наблюдает за наращиванием российских сил вдоль границы с Украиной. Жизненно важно обеспечить деэскалацию и стабильность", - написал Мишель.