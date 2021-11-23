Из минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантов

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - 118 мигрантов покинули Белоруссию в понедельник, 22 ноября, через национальный аэропорт в Минске, сообщило во вторник МВД Белоруссии.

"Только за вчерашний день 118 человек убыло из национального аэропорта Минска, и такая работа продолжается ежедневно... Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу", - заявил журналистам начальник департамента по гражданству и миграции МВД республики Алексей Бегун.

Он добавил, что сегодня еще одна группа иностранцев, которая "прошла все таможенные и пограничные процедуры", должна вылететь из аэропорта Минска в страны гражданства.

Ранее, 18 ноября, из Минска в Багдад вылетел самолет с 431 мигрантом на борту.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, получающих отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Ситуация осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

Позже мигранты переместились в специальный логистический центр, где власти Белоруссии организовали для них питание и медобслуживание.