В ЕС поставили цель ввести санкции против Белоруссии к концу ноября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новые санкции ЕС в отношении Белоруссии, как ожидается, должны вступить в силу в конце ноября, заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

"На сегодня поставлена цель введения в силу санкций к концу месяца", - сказала Лийметс в понедельник порталу телерадиовещания ERR.

"В настоящее время новые санкции координируются с другими аналогично думающими государствами, например, с США, которые также установят свои санкции в начале будущего месяца", - добавила министр.

По ее словам, главы МИД ЕС достигли политической договоренности установить новые санкции, а также договорились о содержании пакета ограничений.

"Сейчас провозглашение пакета стоит за юридическим оформлением – правовые структуры ЕС проводят окончательную шлифовку, чтобы добиться юридически корректных санкций", - пояснила глава МИД Эстонии.

Она не стала конкретно отвечать на вопрос о введении санкций в отношении белорусской авиакомпании "Белавиа" или иных авиационных предприятий. "Сейчас договорились по физическим и юридическим лицам, но кто конкретно в списке, к сожалению, не могу сообщить до тех пор, пока санкционный список не будет окончательно согласован и обнародован", - заявила Лийметс.

Министр также выразила обеспокоенность тем, что многие институции и предприятия связаны с доставкой мигрантов в Белоруссию, а затем и на внешние границы Европейского Союза. "С нашей точки зрения эти учреждения, подразделения и предприятия должны быть санкционированы, чтобы эта вызывающая сожаление деятельность была прекращена", - подчеркнула она.

Лийметс сообщила, что обсудит этот вопрос в числе прочего во вторник на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, получающих отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.