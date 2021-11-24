Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - На границе с Белоруссией началась совместная специальная пограничная операция "Полесье", которая координируется Госпогранслужбой Украины и проводится совместно с силами Национальной гвардии, Национальной полиции, Вооруженных сил Украины и другими резервами.

"Это продолжающиеся меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Первый замглавы Госпогранслужбы Владимир Никифоренко отметил, что на украинско-белорусской границе сохраняется угроза распространения миграционного кризиса и вероятность перенаправления потоков мигрантов на Украину. В связи с этим предпринимаются меры по наращиванию системы охраны границы на этом участке.

Он добавил, что главная задача спецоперации - не допустить пересечения нелегальными мигрантами госграницы.

Контроль режима госграницы будет осуществляться увеличенными пограничными нарядами с одновременным наращиванием сил и средств на возможных направлениях попыток прорыва групп мигрантов.

Для патрулирования и мониторинга границы будет применяться авиация, беспилотные авиакомплексы, а также технические средства наблюдения.

Кроме того, предусмотрено существенное усиление пограничного режима вдоль украинско-белорусского участка границы. В пределах контролируемых приграничных районов на автодорогах будут выставлены контрольные посты, будет проводиться патрулирование основных путей к госгранице, проверки автобусных и железнодорожных станций, превентивные мероприятия в населенных пунктах приграничья, информирует Госпогранслужба Украины.