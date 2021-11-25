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В Белоруссии сообщили о задержании более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов в этом году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Белоруссии в 2021 году были задержаны более 11,5 тыс. нелегальных мигрантов, отправлены за пределы страны и привлечены к разным видам ответственности около 5 тыс., сообщил госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

Как заявил Вольфович, которого цитирует в четверг агентство БелТА, Белоруссия противодействует нелегальной миграции и не виновата в том, что сейчас происходит на границе с ЕС. "Здесь надо рассматривать корень зла и те причины, которые спровоцировал тот же коллективный Запад в странах Ближнего Востока, Азии", - сказал госсекретарь белорусского Совбеза.

Как сообщалось, около 2 тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Минск в том, что именно он создал хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Александр Вольфович Белоруссия

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