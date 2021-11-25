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Два самолета вывезут из Минска более 600 граждан Ирака

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Два самолета в ближайшие часы вылетят из Багдада в Минск за гражданами Ирака, которые хотят вернуться на родину, сообщил в четверг посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Аль-Хуссайни.

"В ближайшие часы два самолета вылетят в Минск для эвакуации в общей сложности 617 граждан, желающих добровольно вернуться в Ирак", - написал он в своем твиттере.

Как уточнили "Интерфаксу" в иракской дипмиссии, из Минска самолеты отправятся обратно в пятницу или субботу.

Ранее в Национальном аэропорту Минск сообщили, что 25-26 ноября из Минска в Багдад будет выполнено два вывозных рейса.

В миреИз минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантовИз минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантовЧитать подробнее

"Первый борт Iraqi Airways Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров, вылетел из Багдада в Минск в 17:06 и должен приземлиться в Национальном аэропорту ориентировочно в 21:15. Обратный вылет из Минска предварительно запланирован на 22:15. Второй рейс ожидают в минском аэропорту ночью, около 01:15 (26 ноября). Вылет обратно запланирован на 02:45 (26 ноября) на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел)", - проинформировали в пресс-службе аэропорта.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели чрезвычайное положение на границе, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на белорусско-польской границе осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В настоящий момент около 2 тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" Минска.

Ирак Белоруссия Минск Багдад

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