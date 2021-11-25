Два самолета вывезут из Минска более 600 граждан Ирака

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Два самолета в ближайшие часы вылетят из Багдада в Минск за гражданами Ирака, которые хотят вернуться на родину, сообщил в четверг посол Ирака в РФ Абдулрахман Хамид Аль-Хуссайни.

"В ближайшие часы два самолета вылетят в Минск для эвакуации в общей сложности 617 граждан, желающих добровольно вернуться в Ирак", - написал он в своем твиттере.

Как уточнили "Интерфаксу" в иракской дипмиссии, из Минска самолеты отправятся обратно в пятницу или субботу.

Ранее в Национальном аэропорту Минск сообщили, что 25-26 ноября из Минска в Багдад будет выполнено два вывозных рейса.

"Первый борт Iraqi Airways Airbus A320, рассчитанный на 180 пассажиров, вылетел из Багдада в Минск в 17:06 и должен приземлиться в Национальном аэропорту ориентировочно в 21:15. Обратный вылет из Минска предварительно запланирован на 22:15. Второй рейс ожидают в минском аэропорту ночью, около 01:15 (26 ноября). Вылет обратно запланирован на 02:45 (26 ноября) на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел)", - проинформировали в пресс-службе аэропорта.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели чрезвычайное положение на границе, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на белорусско-польской границе осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

В настоящий момент около 2 тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака и других арабских стран, находятся на белорусско-польской границе в ожидании решения польских и немецких властей о возможности переехать им в страны ЕС.

В Европе называют незаконную миграцию с территории Белоруссии "гибридной агрессией" Минска.