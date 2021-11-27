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Два вывозных рейса из Минска в Ирак для мигрантов запланированы на субботу

Два вывозных рейса из Минска в Ирак для мигрантов запланированы на субботу
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Еще два вывозных рейса для мигрантов из Минска в Ирак запланированы на субботу, сообщили в Национальном аэропорту Минск в пятницу.

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"Оба рейса будут выполняться авиакомпанией Iraqi Airways на самолете Boeing 747-400 (на 420 пассажирских кресел)", - говорится в сообщении.

Первый рейс должен прибыть в Минск 26 ноября в 23:45, вылет в Эрбиль в 00:45 27 ноября. Второй рейс планируется отправить в Эрбиль в 23:45 в субботу.

В этом году через границу с Белоруссией в Литву, Латвию и Польшу попали несколько тысяч мигрантов, преимущественно из Ирака. В Литве и Польше из-за кризиса с мигрантами ввели на границе чрезвычайное положение, начали возводить заграждения из колючей проволоки, усиливать охрану границы для пресечения потоков нелегалов с территории Белоруссии.

Ситуация на границе Белоруссии и Польши осложнилась 8 ноября, когда к границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Белоруссия Ирак ЕС Минск

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