Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся в больницу после выписки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан вновь попал в больницу спустя всего несколько часов после выписки, сообщают чешские СМИ.

Отмечается, что взятый у него тест на коронавирус дал положительный результат. При этом, пока у него нет никаких симптомов.

Ранее в четверг Земана выписали из Центрального военного госпиталя, где он проходил другое лечение.

Земан был госпитализирован 10 октября. В начале ноября представители медицинского консилиума сообщили, что у него цирроз печени.