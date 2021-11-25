Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент Чехии из-за положительного теста на COVID-19 вернулся в больницу после выписки

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан вновь попал в больницу спустя всего несколько часов после выписки, сообщают чешские СМИ.

Отмечается, что взятый у него тест на коронавирус дал положительный результат. При этом, пока у него нет никаких симптомов.

Ранее в четверг Земана выписали из Центрального военного госпиталя, где он проходил другое лечение.

Земан был госпитализирован 10 октября. В начале ноября представители медицинского консилиума сообщили, что у него цирроз печени.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

20
Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе23 ноября. Жители Татарстана не могут перемещаться в общественном транспорте без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.22 ноября. Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19.20 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Самодельные гирлянды с пустыми флаконами от вакцин украшают зоны ожидания и кабинеты вакцинации в немецком Штоккельсдорфе
Хроника 09 января 2020 года – 25 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Чехия Милош Земан коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР

Что произошло за день: четверг, 25 ноября

В ВОЗ заявили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

Черноморский флот начал отслеживать эсминец "Арли Бёрк", вошедший в Черное море

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам
Пандемия коронавируса

Новый штамм COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Южной Африке

Пандемия коронавируса

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Путин выразил уверенность в решении вопроса с газовым контрактом с Сербией

Парламент Молдавии выделил $75 млн для погашения долга перед "Газпромом"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });