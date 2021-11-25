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В Чехии ввели на месяц режим ЧС из-за новой вспышки заражения COVID-19

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Чехии объявило на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в связи с новой вспышкой заражений COVID-19, ужесточили меры безопасности, сообщает в четверг Associated Press.

Так, в стране запретили рождественские ярмарки, а также употреблять алкоголь в общественных местах. Все бары, рестораны, ночные клубы и казино будут закрываться в 22:00.

Число посетителей культурных и спортивных мероприятий ограничат до 1 тыс. человек, причем допускаться на мероприятия будут только вакцинированные от коронавируса жители.

Кроме того, правительство страны не исключает обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан, например, для пожилых людей, для тех, кто работает в медучреждениях, а также для военных и полицейских. Однако, решение по этому вопросу пока не принято.

В Чехии полностью вакцинированы против коронавируса 58% населения.

Свыше 2 млн случаев заражения выявили в Чехии с начала пандемии коронавируса, скончались более 32,5 тыс. человек.

Чехия коронавирус

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