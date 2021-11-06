Президента Чехии Земана госпитализировали с циррозом печени

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан госпитализирован с циррозом печени, сообщило в пятницу чешское информационное агентство ČTK со ссылкой на члена консилиума врачей хирурга Павла Пафко.

Пафко cообщил, что в настоящее время ему введен зонд для приема пищи.

Ранее, 5 ноября, медики заявили, что президент Чехии не может полностью вернуться к работе.

Земан с 10 октября находится в Центральном военном госпитале в Праге. Причина его госпитализации изначально не разглашалась. В четверг его перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. В сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней.