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Президент Чехии Милош Земан попал в больницу

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан госпитализирован, сообщает чешское радио. Главу государства доставили в военный госпиталь в Праге.

Источники заверили пражских журналистов, что речь идет о плановой госпитализации. Однако позже врач Земана, Мирослав Заворал, сообщил, что президент находится в отделении интенсивной терапии.

"Сейчас пациент находится в отделении интенсивной терапии при госпитале военного университета в Праге", - сказал врач. Он добавил, что Земан не разрешил ему сообщить прессе о поставленном врачами диагнозе.

В сентябре Земан из-за проблем со здоровьем провел в больнице восемь дней.

В Чехии после парламентских выборов именно президент принимает решение, кому поручить формирование правительства. Парламентские выборы в стране прошли 8-9 октября. На них оппозиционный альянс сумел победить партию действующего премьера Андрея Бабиша.

Чехия Милош Земан

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