В Великобритании выявили третий случай заболевания штаммом COVID-19 "омикрон"

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Великобритании выявили третий случай заболевания новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом пишет BBC News со ссылкой на Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании.

Болезнь обнаружили в Лондоне у человека, который путешествовал по Южной Африке. При этом сообщается, что зараженный уже покинул Великобританию.

В ведомстве добавили, что ожидают выявление новых случаев заболевания штаммом "омикрон" в ближайшие дни.

Врачи выявили два первых случая штамма "омикрон" коронавируса COVID-19 на территории Великобритании 27 ноября.

Специалисты пока что не могут дать оценку тому, является ли "омикрон" опаснее штамма "дельта", который в настоящее время является доминирующим по всему миру.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, это может стать серьезной проблемой.