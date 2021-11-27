Штамм коронавируса "омикрон" выявили в Великобритании

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Врачи выявили два первых случая штамма "омикрон" коронавируса COVID-19 на территории Великобритании, сообщает в субботу The Guardian.

Глава британского Минздрава Саджид Джавид пояснил, что оба случая связаны друг с другом. Оба человека сейчас находятся на самоизоляции. Один из них живет в городе Ноттингем, а второй - в Челмсфорде.

Ранее в ряде европейских стран объявили, что, вероятно, обнаружили первые случаи заражения новым вариантом коронавируса.

Специалисты пока что не могут дать оценку тому, является ли "омикрон" опаснее штамма "дельта", который в настоящее время является доминирующим по всему миру.