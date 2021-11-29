В Тбилиси начались беспорядки у суда, куда доставлен Саакашвили

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Тбилисском городском суде начался процесс над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, у здания суда собрались около 300 сторонников экс-президента, обстановка накаляется.

Оппозиционеры скандируют "Миша!", некоторые из них пытались прорваться во двор здания. Полицейские применили перцовый газ. Пострадали несколько человек, в их числе и один полицейский.

Сторонники Саакашвили периодически перекрывают в знак протеста центральную автотрассу, ведущую в сторону Западной Грузии, рассказали журналистам представители оппозиционной партии "Единое национальное движение". Решение перекрыть проспект маршала Геловани и аллею Агмашенебели, они приняли после того, как, по их словам, полиция применила перцовый газ. Полицейские уже несколько раз сгоняли протестующих с проезжей части.

Суд над Саакашвили уже начался. Экс-президенту вменяют причастность к силовому разгону митинга протеста 7 ноября 2007 года в Тбилиси и погрома в тот же день в редакции телекомпании "Имеди". В суд пустили только корреспондента Общественного вещателя Грузии.

Подсудимого привезли в суд из военного госпиталя в Гори. Туда его доставили 20 ноября из тюремной больницы в Тбилиси. Он был госпитализирован в ноябре, поскольку его состояние ухудшилось после почти 50-дневной голодовки. Лечащий врач политика Нино Гогоришвили на прошлой неделе сказала, что его состояние здоровья позволит ему участвовать в процессе.

29 сентября заочно осужденный в Грузии гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл на родину и был задержан 1 октября. Его поместили в тюрьму в Рустави. Свое уголовное преследование экс-президент считает незаконным и политически мотивированным.