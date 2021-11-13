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Личный врач Саакашвили заявил об ухудшении состояния здоровья экс-президента

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Личный врач находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении его состояния.

"Сегодня первый день, что он не смог встать с кровати, у него очень сильная слабость, и он лежит. Он ослаблен. Практически весь день не вставал. Ему немного трудно говорить", - сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в тюремной больнице.

По его словам, рано или поздно должен быть решен вопрос перевода Саакашвили в гражданскую клинику.

Врач отметил, что Саакашвили продолжает голодовку.

Он также подтвердил, что в тюремной больнице рассматривается вопрос перевода Саакашвили в случае ухудшения его состояния в реанимационное отделение.

"Этот вопрос рассматривается, но только рассматривается и больше ничего. Главный врач (тюремной больницы) это признает", - сказал Кипшидзе, отметив, что лично не видел реанимационное отделение.

Кипшидзе также прокомментировал информацию о появлении вечером в субботу реанимобиля на территории тюремного учреждения. По его словам, этот реанимобиль не связан с Саакашвили.

Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию о том, что к тюремной больнице якобы из-за ухудшения состояния экс-президента Михаила Саакашвили подъехала бригада скорой помощи. В заявлении отмечается, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала.

"Несмотря на то, что Михаил Саакашвили не нуждается в реанимационных мероприятиях какого-либо типа, с целью превенции, он находится в той палате, которая расположена рядом с реанимацией. Реанимационная палата учреждения оснащена всей необходимой современной техникой, а также всеми необходимыми медикаментами", - заявляют в службе.

Чиновники добавили, что в случае необходимости Саакашвили будет оказана соответствующая медицинская помощь на месте, без необходимости его эвакуации.

"Поэтому разговоры о том, что в случае неотложной помощи в учреждении не будет оказана своевременная помощь сильно преувеличены и представляют собой попытку ввести общественность в заблуждение", - подчеркивают в специальной пенитенциарной службе.

Ранее гражданская жена Саакашвили, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, также рассказала, что он не смог подняться с кровати. Она отметила, что в тюрьму в Глдани вызвали реанимобиль, при этом, по ее словам, в самом учреждении нет медицинского оборудования.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Грузия Михаил Саакашвили Николоз Кипшидзе

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