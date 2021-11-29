Саакашвили усомнился в правомочности вынесенных ему заочных приговоров

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил на процессе в Тбилисском городском суде, что по два дела, по которым ему в 2014 году вынесли приговоры, "не имеют ничего общего с правосудием".

"К делу Гиргвлиани (сотрудник банка Сандро Гиргвлиани, убитый в 2006 году полицейскими - ИФ) я не имею никакого отношения. Через несколько лет после случившегося я подписал указ об амнистии, под которую подпали бывшие сотрудники полиции, совершившие убийство. Судьи тогда приняли решение об их досрочном освобождении", - сказал Саакашвили.

Что касается дела об избиении депутата Валерия Гелашвили, то бывший президент назвал обвинение абсурдным со ссылкой на мнение высокопоставленных чиновников Интерпола. "Все обвинение основывалось на свидетельстве, что кто-то сказал, что слышал от кого-то", - утверждал Саакашвили.

По этим двум делам Саакашвили был заочно осужден на шесть лет лишения свободы.

Комментируя предъявленное ему обвинение в разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года Саакашвили выступил с утверждением о том, что в сентябре того года Россия приняла решение о смене власти в Грузии и назначении новым президентом ныне покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который тогда возглавил грузинские оппозиционные силы.

"В октябре 2007 года был практически решен вопрос о предоставлении Грузии программы по членству в НАТО. Через несколько дней после этого в Тбилиси начался митинг, на котором выступил Патаркацишвили и призвал к свержению властей. Митинг действительно разогнали, но пострадавших было гораздо меньше, что при разгоне митингов при нынешних властях", - заявил Саакашвили.

Он добавил, что приговор за разгон того митинга ему вынес грузинский народ. "Сразу же после того разгона митинга я подал в отставку с должности президента, за полтора года до истечения президентского срока", - сказал Саакашвили.

Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его перевели из Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.