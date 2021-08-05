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РФ готова оперативно оформить визы дипломатам США, которых направят в Москву

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Россия готова к конструктивному диалогу с США по визовым вопросам, в том числе к оперативному оформлению виз для дипломатов, которых Вашингтон решит командировать в Москву, заявили в МИД РФ.

"Российская сторона открыта для диалога, готова учитывать американские озабоченности, в частности, оперативно оформить визы новым сотрудниками дипмиссии США в Москве, командируемым взамен принятому на месте персоналу из числа граждан России и третьих стран", - сказал на брифинге в четверг заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.

Он подчеркнул, что конструктивная работа возможна, только если она будет выстраиваться "на взаимной основе, без попыток добиться для себя односторонних уступок и выгод".

"Американская сторона не торопится выполнять свою часть тех небольших пониманий, о которых удалось условиться, чтобы не обрушить дальше и без того хрупкие двусторонние связи", - сказал Бикантов.

Представитель МИД РФ отметил, что у 60 сотрудников посольства России в Вашингтоне и российских генконсульств в США визы истекли, а документы на их продление не рассматриваются американской стороной, "вместе с семьями это 150 человек".

"Еще 24 работника росзагранучреждений, которым Госдепартамент предписал покинуть страну до 3 сентября, вынуждены прервать командировку и выехать на родину", - добавил он.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты ввели трехлетнее ограничение на пребывание в стране российских дипломатов. По его словам, 24 сотрудникам дипмиссии, у которых истекает этот срок, предписано покинуть США до 3 сентября.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс в ответ на это заявил, что Антонов неточно обрисовал данную ситуацию. Прайс отметил, что российские дипломаты, у которых вскоре истекает срок действия американских виз, могут запросить их продление.

МИД РФ Александр Бикантов США

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