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В Южной Корее выявили первые в стране предполагаемые случаи заражения "омикроном"

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Медики в Южной Корее проверяют сразу несколько человек, которые, возможно, заразились новым штаммом коронавируса COVID-19 - "омикрон", сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейские службы здравоохранения.

По их данным, у пары, недавно вернувшейся в Южную Корею из Нигерии, взяли положительные тесты на коронавирус. В настоящее время их проверяют на "омикрон", результаты ожидаются в среду.

Отмечается, что оба вакцинированы от коронавируса вакциной Moderna.

Кроме того, на "омикрон" врачи проверяют и еще несколько человек, контактировавших с этой парой.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

Случаи заражения данным штаммом зафиксировали в разных регионах мира, в частности, в Европе и Северной Америке.

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Южная Корея Коронавирус

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