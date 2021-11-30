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Ураган вызвал перебои со светом в Севастополе

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Часть Севастополя осталась во вторник вечером без электричества из-за сильного ветра, который второй день бушует на Крымском полуострове, сообщили пресс-службе правительства города.

"Отключение по высокой стороне. Сработала автоматика на подстанции. Специалисты работают", - сказали в пресс-службе.

Точное число жителей, оставшихся без света, неизвестно. Очевидцы сообщают о десятках обесточенных улиц, в том числе в центре города.

Кроме того, из-за непогоды перекрыт рейд через Севастопольскую бухту, которая разделяет город.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 м/с.

В понедельник вечером ветер стал причиной веерного отключения электричества в семи муниципалитетах Крыма. Без света, по данным Минэнерго РФ, максимально оставались более 55 тысяч человек. Продолжается работа по восстановлению электроснабжения.

По уточненной информации властей, в Крыму во время урагана пострадали пять человек, в Севастополе - двое. Повалены более сотни деревьев, рекламные конструкции, фонарные столбы, сорваны крыши и заборы, повреждены около 30 автомобилей и шесть судов.

Севастополь

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