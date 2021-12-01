В Крыму восстановили электроснабжение после урагана

1 декабря на полуострове ожидается новый ураган

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили подачу электроэнергии во все дома жителей Крыма после аварий из-за сильного ветра, сообщил в среду заместитель начальника главного управления МЧС России по республике Дмитрий Коваленко.

"По информации "Крымэнерго", на 23:00 (мск) подпитаны все абоненты. Отключений на данный момент в Крыму нет", - сказал он журналистам.

При этом Коваленко допустил, что возможны точечные перебои со светом, но все основные линии запитаны.

Между тем крымский гидрометцентр предупреждает, что 1 декабря на полуострове возможен ураганный ветер скоростью до 35 м/с, в горах - до 40 м/с.

По данным МЧС, все экстренные службы Крыма переведены в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения о ветре и снеге.

"Прошу всех крымчан отнестись с пониманием, быть максимально осторожными, беречь себя и близких. По возможности оставаться дома и соблюдать меры предосторожности", - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что наиболее сложная ситуация складывается в Ялте и горных районах.

В Крыму на последние четыре дня ноября и на 1 декабря объявляли штормовое предупреждение из-за ливней и шквалов.

29 ноября на регион обрушился ураган - скорость ветра достигала 35 м/с. Стихия повредила десятки автомобилей, пять судов сорвало с якорей. В Крыму во время урагана пострадали пять человек, в Севастополе - два. Более 55 тысяч человек остались без света. В Керченском проливе не велась лоцманская проводка, в очереди стояли две сотни судов. Повалены более сотни деревьев, рекламные конструкции, фонарные столбы, сорваны крыши и заборы, повреждены около 30 автомобилей и шесть судов.