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Шторм повредил пять судов и десять автомобилей в Ялте

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Одно судно затонуло, четыре сорвались с якоря в Ялте из-за сильного ветра в понедельник, сообщила глава администрации города Янина Павленко.

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"Пострадало 10 автомобилей, а также пять судов - одно затонуло ("Славия"), четыре - сорвались с якоря", - написала Павленко в своем телеграм-канале.

В пресс-службе МЧС республики "Интерфаксу" уточнили, что затонувшее судно длиной 14 м находится на глубине около 4 метров, жертв нет. Глава администрации города также уточнила, что ветер повалил в городе 15 деревьев, без света остаются 125 абонентов. По ее данным, в городе четверо пострадавших, трое их них госпитализированы.

По данным МЧС, еще два человека получили травмы из-за сильного ветра в Алуште и Симферопольском районе.

В Крыму действует штормовое предупреждение об ураганном ветре скоростью 30-35 м/с. В понедельник вечером ветер стал причиной веерного отключения электричества в Симферополе и пяти районах. Без света, по данным Минэнерго РФ, максимально оставались более 55 тысяч человек. Прокуратура Крыма начала проверку по этому факту. Жители Крыма сообщают в соцсетях о поваленных деревьях, рекламных конструкциях, фонарных столбах и заборах. Рейд Севастополя пришлось закрыть. Порядка 200 судов ждут прохода через Керченский пролив, где сейчас нет лоцманского сопровождения из-за шторма.

Ялта Крым Янина Павленко

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