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Массовые отключения света начались в центральном и восточном Крыму

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Ураганный ветер сместился восточнее столицы Крыма, массовые перебои с электроснабжением начались еще в двух регионах полуострова, сообщила пресс-служба компании "Крымэнерго" в понедельник вечером.

"Ближе к ночи ветровой фронт сместился восточнее Симферополя: в результате сильных порывов ветра (до 40 м/с) многочисленные отключения фиксируются в Белогорском и Советском районах", - говорится в сообщении.

В целом на полуострове по состоянию на 22:00 мск нарушена работоспособность двух линий электропередачи 110 кВ и 35 линий 6-10 кВ. "Крымэнерго" увеличило количество специалистов, участвующих в ликвидации последствий шквалов, передислоцировав бригады из других районов Крыма.

"В настоящее время в аварийно-восстановительных работах принимают участие 276 энергетиков, задействовано 102 единицы техники", - отмечает компания.

Как сообщалось, в Крыму в понедельник и вторник - ураганный ветер, объявлено штормовое предупреждение. 29 ноября без света, по данным Минэнерго РФ, максимально оставались на полуострове более 55 тысяч человек.

По состоянию на 20:00 мск были обесточены две линии электропередачи 110 кВ и 28 линий 6-10 кВ. Больше всего пострадали столица Крыма и Симферопольский район. В восстановлении энергоснабжении тогда задействовали более 240 специалистов и свыше 75 единиц техники.

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