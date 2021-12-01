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Авиаперевозчиков попросили не бронировать билеты на все рейсы в Японию до конца года

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс Японии попросил иностранные авиакомпании прекратить принимать бронирования на все рейсы в Японию до конца декабря, сообщает АР со ссылкой на японский телеканал NHK. Транзитные рейсы это решение не затронет.

Это решение ведомство назвало мерой предосторожности в связи с появлением нового штамма коронавируса. В стране выявили уже второй случай заражения "омикроном" у человека, прилетевшего из Перу. Ранее правительство Японии полностью закрыло страну для иностранцев и присвоило "омикрону" высшую категорию опасности, хотя ученые еще не выяснили, насколько он опасен.

Тех, кто уже забронировал билеты на декабрь, эта мера не коснется, хотя рейсы могут быть отменены, если на них соберется слишком мало пассажиров добавили в Минтрансе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Япония коронавирус Минтранс

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