Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму COVID-19 "омикрон"

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Государственный институт инфекционных заболеваний Японии повысил уровень опасности нового варианта COVID-19 "омикрон", сообщает The Mainichi.

Институт присвоил новому штамму коронавируса, получившего название "омикрон", самый высокий из трех уровней опасности - "вариант, вызывающий беспокойство" (VOC).

Ранее в пятницу Государственный институт инфекционных заболеваний Японии присвоил "омикрону" второй уровень опасности, обозначив его как "вариант, вызывающий интерес" (VOI).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в понедельник, что правительство рассмотрит вопрос о возможных дальнейших ограничениях на въезд в страну в связи с распространением в мире нового вариант коронавируса "омикрон".

"Мы (рассматриваем меры - ИФ) в связи с тем, что серьезно ощущаем кризис", - сказал Кисида журналистам, отметив, что по состоянию на воскресенье Япония уже закрыла свои границы для иностранцев, следующих из девяти стран, включая Южную Африку.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.

Многие страны мира в целях недопущения распространения нового штамма COVID-19 уже ограничили авиасообщение с государствами, расположенными на юге Африки.