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Япония введет запрет на въезд иностранцев в связи с новым штаммом COVID

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что в целях предотвращения проникновения в страну южноафриканского штамма коронавируса "омикрон" со вторника запрещается въезд на японскую территорию всех иностранцев.

"Мы запрещаем въезд иностранцам из всех стран, начиная с 30 ноября", - заявил Кисида журналистам в понедельник.

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Этим запретом отменяются послабления на въезд в Японию для ряда категорий иностранцев, введенные с 8 ноября.

Ранее премьер сообщил, что правительство рассматривает вопрос о возможных дальнейших ограничениях на въезд в страну в связи с распространением в мире нового вариант коронавируса "омикрон".

"Мы (рассматриваем меры - ИФ) в связи с тем, что серьезно ощущаем кризис", - сказал Кисида журналистам, отметив, что по состоянию на воскресенье Япония уже закрыла свои границы для иностранцев, следующих из девяти стран, включая Южную Африку.

"Поскольку мы наблюдаем распространение вируса по всему миру, мы продолжаем рассматривать дальнейшие меры по ужесточению пограничного контроля, и объявим о решении в соответствующее время", отметил он.

Штамм COVID-19, получивший в ВОЗ обозначение "омикрон", был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

За последнее время его выявили также в нескольких европейских странах - в Германии, Италии, Британии, Нидерландах и в Бельгии. Кроме того, о зараженных "омикроном" на своих территориях сообщили власти Гонконга, Израиля и Канады.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Япония Фумио Кисида Коронавирус

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