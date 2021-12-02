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Володин вновь возглавил Парламентское собрание Союзного государства

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин в четверг переизбран председателем Парламентского собрания Союзного государства России и Белоруссии.

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Кандидатуру Володина официально представил председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко, который поздравил его с единогласным избранием в ходе открытого голосования.

Заместителем Володина был избран первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

Депутаты также приняли постановление о включении в состав Парламентского собрания обновленной после прошедших думских выборов российской депутации.

Володин прибыл в Минск в четверг с официальным визитом, который стал для него первым после избрания Госдумы восьмого созыва. Перед заседанием 61-й сессии Парламентского собрания Союзного государства спикер встретился с президентом республики Александром Лукашенко.

В ходе заседания депутаты Парламентского собрания намерены обсудить законодательное обеспечение решений президентов России и Белоруссии по реализации 28 союзных программ, которые были утверждены главами государств 4 ноября.

Белоруссия Вячеслав Володин

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