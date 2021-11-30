Лукашенко не исключил размещения в Белоруссии российского ядерного оружия

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко не исключает возможности размещения в Белоруссии российского ядерного оружия, об этом он заявил в интервью гендиректору международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает госагентство БелТА во вторник.

Президенту был задан вопрос относительно недавнего заявления генерального секретаря НАТО Йенса Солтенберга о возможности размещения ядерного оружия в Восточной Европе, в частности в Польше.

"Да. Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь", - сказал Лукашенко.

"Какое ядерное оружие?" - уточнил Киселев. "Мы договоримся, какое. То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Я же не зря сказал: мы на территории Беларуси к этому готовы. Я как рачительный хозяин ничего не разрушил (речь об инфраструктуре для ядерного оружия, оставшейся со времен СССР. - ИФ), все сараи стоят на месте", - подчеркнул президент.