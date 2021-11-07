Парламенты РФ и Белоруссии будут работать над унификацией законодательств

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Парламентам России и Белоруссии в рамках реализации отраслевых союзных программ предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он написал в своем телеграм-канале, что все эти вопросы планируется поднять на заседании Совета Думы в понедельник. "А также на предстоящей неделе обсудим их с нашими белорусскими коллегами", - добавил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что на прошедшем 4 ноября заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства утвердили 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики.

Теперь, в рамках реализации намеченных отраслевых союзных программ, парламентам России и Белоруссии предстоит проделать большую работу в части дальнейшей унификации законодательств двух стран, написал Володин.