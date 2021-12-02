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Неизвестные истребители были замечены в небе на северо-востоке Афганистана

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В небе над провинцией Бадахшан на северо-востоке Афганистана в среду были замечены неизвестные истребители, сообщает информационное агентство "Raha Press".

"Эти военные самолеты пролетали в воздушном пространстве Бадахшана 15-20 минут в среду утром примерно с 8:30 до 9:00, а затем покинули страну", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это второй случай, когда истребители из соседних стран вторгаются в воздушное пространство Афганистана за последние два месяца. Почти две недели назад жители провинции Бадахшан сообщали о прибытии в воздушное пространство провинции нескольких неопознанных истребителей.

Официальный представитель талибов ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) по вопросам информации и культуры в Бадахшане Муезуддин Ахмади сообщил тогда "Raha Press", что истребители-нарушители принадлежали Узбекистану, или Таджикистану и ошибочно вторглись в воздушное пространство Афганистана во время военных учений.

Афганистан Талибан

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