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В ЮАР резко выросла заболеваемость COVID-19 после появления штамма "омикрон"

В ЮАР резко выросла заболеваемость COVID-19 после появления штамма "омикрон"
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В связи с появлением нового штамма коронавируса "омикрон" в ЮАР резко выросла заболеваемость COVID-19, штамм может стать доминирующим в стране, сообщает в четверг The Guardian.

"Степень роста (числа заражений - ИФ) вызывает обеспокоенность", - сказала доктор Мишель Грум из Национального института инфекционных болезней ЮАР (NICD).

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По словам Грум, за последние две недели среднее число ежедневных случаев за семь дней выросло с 300 до 3,5 тыс. Накануне в ЮАР было выявлено более 8,5 тыс. случаев заражения вирусом, еще неделю назад в этот же день зафиксировали около 1,2 тыс. случаев.

По данным NICD, 74% всех вирусных геномов, секвенированных в ноябре, принадлежали к новому варианту.

Рост числа заболеваний коронавирусом был зафиксирован в ОАЭ и Южной Корее, где также были выявлены случаи заражения "омикроном".

За весь период пандемии в ЮАР было выявлено более 2,7 млн случаев заражения коронавирусом и почти 90 тыс. смертей от последствий заболевания. Ранее в ВОЗ сообщали, что за прошлую неделю в африканском регионе число новых еженедельных случаев заражения вирусом выросло на 93%.

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