В мире выявили более 263,5 млн случаев заболевания COVID-19

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 263 531 909, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 224 178 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 48 692 492 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 782 100.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 606 541. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 469 724 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 105 872 заболевших, из них умерли 614 964 человека.

Число введенных доз вакцин от COVID-19 во всем мире превысило 8 млрд.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 672,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 412 человек, в Индии - 336, в Бразилии - 2 865.