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Лавров заявил о готовности РФ к открытию отдельного канала диалога с США по Украине

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Россия готова к открытию канала диалога с США по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы заинтересованы в объединении усилий для урегулирования украинского кризиса. Наши американские коллеги не раз говорили, что они хотят помочь, не разрушая нормандский формат, восстановив отдельный канал диалога, который существовал при прошлой администрации. Мы к этому готовы", - сказал Лавров, открывая переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Он отметил, что хочет услышать пояснения Блинкена относительно заявлений, сделанных им на пленарном заседании ОБСЕ, в которых госсекретарь США назвал "пункты Минских соглашений, которые должна выполнять Российская Федерация".

"С нетерпением жду разъяснений. Надеюсь, это мне поможет сориентироваться в отношении того, какие подходы Соединенные Штаты будут исповедовать по урегулированию на Украине", - сказал министр.

МИД РФ Сергей Лавров США Украина Энтони Блинкен

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