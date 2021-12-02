Блинкен заявил, что соблюдение Минских соглашений могло бы решить проблему Донбасса

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Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение условий Минских соглашений.

"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он в интервью латвийскому телеканалу LTV в Риге.

Госсекретарь отметил, что перед предстоящей в Стокгольме встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он провел многочисленные консультации по украинской проблеме с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации на Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.

Госсекретарь сказал: "Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО(...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия".

Как сообщалось, Лавров в Стокгольме проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встреча пройдет "на полях" совета министров иностранных дел ОБСЕ на фоне обострения ситуации вокруг Украины и подготовки не очного контакта лидеров России и Америки, который, по заявлениям официальных лиц в Москве и Вашингтоне, может состояться в обозримой перспективе.

Накануне Блинкен в Риге по итогам встречи министров иностранных дел НАТО заявил, что на встрече с Лавровым призовет отвести российские войска от границы с Украиной.

"России нужно отменить усиление войск на границе, прекратить дестабилизацию и провокации. Об этом я сообщу Сергею Лаврову завтра", - сказал он.

Ранее в среду официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины наращивают военную силу в районе линии соприкосновения в Донбассе, стягивая туда тяжелую технику и личный состав.

Россию тревожит стягивание Киевом военных в Донбасс, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как оказалось, туда дополнительные силы подбрасываются, а те, кого они должны были поменять, тоже никуда не уезжают. Это тревожно. И я думаю, что западные коллеги прекрасно об этом знают, потому что Украина ничего не делает без того, чтобы поставить их в известность или получить поддержку", - сказал Лавров журналистам в среду.