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Лавров предупредил о серьезных последствиях втягивания Киева в геополитические игры США

Лавров предупредил о серьезных последствиях втягивания Киева в геополитические игры США
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном предупредил, что втягивание Украины в геополитические игры Вашингтона будет иметь серьезные последствия.

Об этом сообщили в МИД РФ по итогам переговоров Блинкена и Лаврова. "Подчеркнуто, что игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Альтернативой этому, как подчеркнул Лавров, могли бы стать долгосрочные гарантии безопасности на западных рубежах России, "что следует рассматривать как императивное требование", добавили на Смоленской площади.

Кроме того, особое внимание в ходе переговоров было уделено внутриукраинскому конфликту. "Подчеркнута необходимость безусловного и полного выполнения Киевом Минского комплекса, включая поддержание прямого диалога с властями ЛНР и ДНР. В этом контексте было отмечено, что последние инициативы по изменению внутреннего законодательства Украины прямо противоречат Минским договоренностям", - отмечается в сообщении.

МИД РФ Сергей Лавров США Украина Энтони Блинкен

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